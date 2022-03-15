الانواء الجوية تحدد أسباب تكرار تصاعد الغبار في الاجواء العراقية - عاجل

2022/03/15 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادحددت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، اسباب تكرار تصاعد الغبار والعواصف الترابية في اجواء العراق.وقال مدير اعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "اسباب تكرار تصاعد الغبار هو الاختلاف في درجات الحرارة بين المنخفضين، وقلة الأمطار وهشاشة التربة الناتجة عن قلة الغطاء النباتي " مبينا ان "غالبية الغبار يكون قادم من مناطق غرب العراق لانها مكشوفة وتفتقر للغطاء النباتي".وأضاف، ان "البساتين والمزارع في العراق اصبحت معرضة للتجريف وتحويلها الى مناطق سكنية في ظل افتقاد البلاد الى الغطاء النباتي وهذا ما يعرض الاجواء الى تكرار ظاهرة تصاعد الغبار".وتابع الجابري، ان "يجب على الحكومة العمل على وضع حد لتجريف البساتين في عموم البلاد وتعزيز الحزام الأخضر في داخل وخارج المدن العراقية".

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