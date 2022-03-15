القوات الروسية بسوريا توعد المتطوعين للقتال بأوكرانيا بـ1000 يورو شهريا

2022/03/15 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة الجيش الأوكراني أن روسيا أقامت معسكرات لإيواء وتدريب مرتزقة من سوريا قرب الحدود الأوكرانية.

وبحسب بيان لهيئة الأركان الأوكرانية فإن هذه المعسكرات أقيمت في منطقتي روستوف الروسية وغوميل البيلاروسية، وأشارت إلى أن موسكو جنّدت أكثر من ألف شخص خلال الأيام الماضية، في حين وصل نحو 400 بالفعل إلى روسيا.

من جهة أخرى ،كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات الروسية تستقبل طلبات الراغبين بالالتحاق للقتال في أوكرانيا في ريف دمشق وديرالزور.

واكد المرصد ان هناك اقبالا كبيرا من الشباب على تسجيل أسمائهم هربًا من الفقر وسوء الأوضاع المعيشية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الانسان الى ان شعبة الاستخبارات العسكرية تُروج على أن الرواتب التي سيتقاضاها المقاتل في أوكرانيا تعادل نحو ألف يورو شهريا.

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