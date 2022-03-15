بلينكن للكاظمي: ملتزمون بمحاسبة إيران على خلفية قصف أربيل

2022/03/15 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ،اليوم الثلاثاء، أن وزيرها أنتوني بلينكن توعد بمحاسبة إيران على خلفية قصفها لمحافظة اربيل ، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نيد برايس في بيان، أن الوزير بلينكن أدان الهجمات الصاروخية الإيرانية التي انتهكت سيادة العراق، وأعرب عن تضامنه مع الشعب العراقي.

وأضاف ان بلينكن اكد للكاظمي التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الحكومة العراقية وآخرين في المنطقة لمحاسبة إيران.

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