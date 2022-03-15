كييف تنزف في اليوم الـ20 للغزو.. الانفجارات تسبق المفاوضات في العاصمة الأوكرانية

2022/03/15 | 12:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ القصف الروسي يستهدف مواقع مدنية في العاصمة الأوكرانية، كييف، التي تقبع تحت الحصار منتظرة مصيرها المجهول بعد 20 يوما على بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، نستعرض فيما يلي كل ما تحتاج معرفته عن آخر تطورات الأوضاع في كييف

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