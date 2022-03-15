2022/03/15 | 12:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا سيسبب لنا مشكلة كبيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمعيات الفلاحية في كربلاء تطالب بالتغلب على الروتين الحكومي الممل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمعيات الفلاحية في كربلاء تطالب بالتغلب على الروتين الحكومي الممل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).