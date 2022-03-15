صحيفة: ترشيح “جعفر” مناورة من الصدر لتمرير الكاظمي

2022/03/15 | 12:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصفت صحيفة “الشرق الاوسط” السعودية، الثلاثاء، قيام زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بترشيح ابن عمه جعفر الصدر لرئاسة الحكومة المقبلة بالمناورة السياسية، مبينا ان الصدر يحاول تمرير مصطفى الكاظمي في وقت تم ترشيح قاسم الاعرجي وحيدر العبادي من قبل الاطار التنسيقي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكرت الصحيفية […]

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