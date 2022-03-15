وكالة نون تكشف تفاصيل خطة الطوارئ لصحة كربلاء خلال الزيارة الشعبانية

2022/03/15 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت دائرة صحة كربلاء المُقدَسة ،

إستعداداتها لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة

بزيارة النصف من شعبان المُباركة ، سيتم

تطبيقها إعتباراً من يومِ غدٍ الأربعاء

، وتستمر لغاية إنتهاء مراسيم الزيارة

وقال مدير عا

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