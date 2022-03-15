2022/03/15 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس أحط الصفات البشرية هي صفة المخادعة ..و كلما جاء الخداع من الأقربين ..



كلما أصبح أكثر إبتزالا .



السيدة المشهورة التي وضعت حجارة في القدر و تركتها تغلي ..



علي أمل أن هناك طعام يتم إعدادة لأطفالها الجوعي ..



فينامون من التعب و ينسون جوعهم ..في رأى أنها سلكت سلوكا مخادعا لأبنائها يصاحب العوز.



هكذا تتصرف حكومة المليونيرات التي تحكم شعبا أغلبه يتسول لقمة عيشه ..



تصور للغلابة أن الفرج قريب ..و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهر رمضان واحسانات الحكومة - محمد حسين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهر رمضان واحسانات الحكومة - محمد حسين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).