سياسي لـ”ايرث نيوز”: خلافات العالم والمحيط الاقليمي تلقي بظلالها على الحراك السياسي بالعراق

2022/03/15 | 12:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الباحث في الشان السياسي حيدر برزنجي اليوم الثلاثاء، ان ما يجري من خلافات في العالم والمحيط الاقليمي تلقي بضلالها على الحراك السياسي.وقال برزنجي لوكالة “ايرث نيوز” انه “دائما ما نجد ان الاطار الشيعي هو الاحرص على ان لا تذهب البلاد للخناقات والانسدادات السياسية بأعتباره قدم الكثير لحل الازمة مثل اصراره […]

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