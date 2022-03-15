المفوضة السامية لحقوق الإنسان: الاعدامات السعودية جرائم حرب

2022/03/15 | 12:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، بحكم الإعدام الذي نفّذته السعودية بحق 81 شخصاً بتهم زعمت أنّها تتعلّق بـ”الإرهاب”، مشيرة الى أن تلك الاعدامات ترقى الى جرائم حرب.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالت باشليه في بيان: إنَّ من بين الذين قطعت رؤوسهم 41 شخصاً ينتمون إلى الأقلية […]

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