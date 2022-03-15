الصين تسجل 5280 إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة يومية قياسية

2022/03/15 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الصين تسجيل 5280 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء وبما يفوق ضعف الإصابات عن اليوم السابق.

وكانت مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية هي الأكثر تضررا حيث وصلت الإصابات الى أكثر من ثلاثة آلاف، وفق لجنة الصحة الوطنية.

وأغلقت السلطات الصينية ما لا يقل عن إحدى عشرة مدينة في جميع أنحاء البلاد بسبب موجة التفشي الأخيرة، بما في ذلك مدينة شينجين معقل التكنولوجيا التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة.

وقامت مدن أخرى مختلفة بما في ذلك شنغهاي بإغلاق أحياء ومبان، بينما حذر مسؤولو الصحة من إمكانية فرض قيود أكثر صرامة.

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