موقف القوى السياسية من قصف أربيل يعطل حوارات تشكيل الحكومة

2022/03/15 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر سياسية مطلعة في بغداد، عن ارجاء محادثات الفرقاء السياسيين بشأن تنفيذ الاستحقاقات الدستورية.

وقالت المصادر ان لقاءين بين ممثلي التحالف الثلاثي، والإطار التنسيقي أرجئا بسبب القصف على أربيل، وما أعقبه من ردود فعل متباينة.

وأوضحت المصادر انه من غير المعلوم متى يتم استئناف الحوارات، مشيرة الى ان موقف بعض القوى المؤيد للهجوم الإيراني تسبب بردود فعل غاضبة من القوى الكردية، وكذلك من التيار الصدري.

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