2022/03/15 | 12:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر المحلل السياسي حسين الكناني , الثلاثاء , اعادة فتح الحوارات والتفاهمات بين قوى البيت الشيعي المتمثلة بقوى الاطار التنسيقي والتيار الصدري ابعد مصطفى الكاظمي من مارثون سباق الترشح لمنصب رئاسة الحكومة نهائيا, مؤكدا ان ابعاد الكاظمي وفشله بتحقيق حلمه بولاية ثانية أصلا هو فشل للمخطط الأمريكي الخليجي.تابع قناة “المعلومة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكناني: تقارب الاطار والتيار أفقد الكاظمي حلمه بولاية ثانية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكناني: تقارب الاطار والتيار أفقد الكاظمي حلمه بولاية ثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).