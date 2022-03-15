وكالة: التعاون الخليجي يبحث دعوة الحوثيين لمحادثات في السعودية

2022/03/15 | 12:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين خليجيين أن مجلس التعاون الخليجي يبحث دعوة أطراف حرب اليمن، ومنهم الحوثيون، لمحادثات في السعودية.

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