القضاء يصدر حكما بالإعدام بحق ثلاثة مدانين اشقاء في بغداد

2022/03/15 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدرت محكمة الجنايات المركزية في الكرخ، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق ثلاثة اشقاء قاموا بقتل والدهم عمداً طمعاً بالميراث.وذكر اعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "محكمة الجنايات المركزية في الكرخ اصدرت حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق ثلاثة اشقاء قاموا بقتل والدهم عمداً طمعاً بالميراث".واضاف أنه "بعد اكمال التحقيق معهم في مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الغزالية وجمع الادلة الكافية لإدانتهم واعترافهم صراحةً بارتكاب الجريمة"، لافتاً الى انه "تمت إحالة المتهمين الثلاثة مع اوراقهم التحقيقية اصوليا الى محكمة الجنايات المركزية وصدر الحكم بحقهم وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

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