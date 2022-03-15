2022/03/15 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ السليمانية

وجهت دائرة صحة السليمانية، اليوم الثلاثاء، رسالة للحكومة تخص الوضع الوبائي في المحافظة، فيما أكدت أنها ستستلم وترفع الراية البيضاء.

وذكر نائب مدير عام الدائرة، هيرش سليم في بيان تابعته (بغداد اليوم)، أننا "على وشك الاستسلام ورفع الراية البيضاء، لا نستطيع فعل شيء، أي سنستسلم للظروف والازمة التي يعاني منها القطاع الصحي في المحافظة".

وأضاف أنه "اثناء جائحة كورونا ولحد هذه اللحظة، بذلنا كل جهودنا وطاقتنا البشرية ولم نولي أهمية لقلة الخدمات، أما الان فنفذت هذه الطاقة، ونحن على وشك الاستسلام في عدم تمكننا من تقديم الخدمات للمواطنين".

وأشار الى أنه "على الحكومة أن تخطو وبأسراع وقت ممكن خطوات جدية وفاعلة لمعالجة الازمة وتوفير الخدمات الاساسية للقطاع الصحي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة السليمانية توجه رسالة للحكومة وتؤكد: سنستسلم ونرفع الراية البيضاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة السليمانية توجه رسالة للحكومة وتؤكد: سنستسلم ونرفع الراية البيضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).