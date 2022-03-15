2022/03/15 | 12:35 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار تتخذ إجراءات للسيطرة على أسعار المواد الغذائية وتمنع تهريبها إلى خارج المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/15 | 12:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تتخذ إجراءات للسيطرة على أسعار المواد الغذائية وتمنع تهريبها إلى خارج المحافظة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تتخذ إجراءات للسيطرة على أسعار المواد الغذائية وتمنع تهريبها إلى خارج المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).