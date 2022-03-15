واشنطن تفرض عقوبات على 11 شخصية روسية بينهم مدير الحرس الوطني

2022/03/15 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على 11 عضوا بمؤسسات الدفاع الروسية، بينهم مدير الحرس الوطني الروسي، ومدير التعاون الفني العسكري.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أنه العقوبات المفروضة على الشخصيات العسكرية الروسية تأتي في اطار منع روسيا من الحصول على تقدم مهم في العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

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