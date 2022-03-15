2022/03/15 | 12:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة Soyuz MS-21 الروسية جاهزة لتطلق قريبا نحو المحطة الفضائية الدولية.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "نفذت بنجاح عملية تثبيت صاروخ Soyuz-2.1a ومركبة Soyuz MS-21 على منصة الإطلاق رقم 31 (فوستوك) في قاعدة بايكونور الفضائية، سيتعين على الخبراء في القاعدة الآن إجراء بعض الاختبارات والتحضير لعملية إطلاق المركبة والصاروخ التي ستجري قريبا".

وأشار البيان إلى أن المركبة والصاروخ سيطلقان في 18 اذارالجاري، بتمام الساعة 18:55 بتوقيت موسكو، وبعد انفضال المركبة عن الصاروخ في الفضاء من المفترض أن تدور مرتين حول الأرض خلال 3 ساعات تقريبا، لتلتحم بعدها بمحطة الفضاء الدولية.وسيضم الطاقم الأساسي للمركبة رواد الفضاء الروس: أوليغ أرتيوموف، ودينيس ماتفييف، وسيرغي كورساكوف.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا براون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير.

المصدر: روسيا اليوم

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