اليوم.. الزوراء يلاعب الشارقة في ملحق دوري الابطال

2022/03/15 | 12:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يواجه فريق الزوراء، نظيره الشارقة الاماراتي في الملحق المؤهل لدوري ابطال اسيا مساء اليوم.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المتحدث باسم الزوراء عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي الزوراء اكمل استعداداته لمواجهة الشارقة بجميع لاعبيه دون وجود غيابات”.واضاف ان “التدريبات والروح المعنوية مختلفة […]

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