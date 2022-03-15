روسيا تحدّ من صادرات الحبوب إلى عدد من دول الاتحاد السوفياتي السابق

2022/03/15 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

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فرضت روسيا ليل الاثنين الثلاثاء قيودًا على صادرات الحبوب إلى أربع دول كانت جزءًا من الاتحاد السوفياتي السابق من أجل تجنّب الشحّ وارتفاع الأسعار.

وأشار المكتب الإعلامي في الحكومة الروسية إلى أن “روسيا تفرض حظرًا مؤقتًا على صادرات الحبوب إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي”، أي كازاخستان وبيلاروس وأرمينيا وقرغيزستان.

المصدر: AFP

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