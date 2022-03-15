2022/03/15 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظر تجوّل في كييف لمدة 36 ساعة اعتبارًا من مساء الثلاثاء (رئيس البلدية)

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