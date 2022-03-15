العراقيون ثانياً بشراء العقارات التركية خلال الشهر الماضي - عاجل

2022/03/15 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

احتل العراقيون المرتبة الثانية كأكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر شباط الماضي.

وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، تابعته (بغداد اليوم)، إن "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب ارتفعت بنسبة 54.9٪ في شباط 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 4 آلاف و591 منزلًا، حصلت اسطنبول على أعلى حصة بواقع ألف و958 منزلا، وجاءت انطاليا في المرتبة الثانية بمبيعات الف و99 منزلًا، ثم انقرة بواقع 288 منزلا".

وأضاف التقرير، أن "تركيا باعت خلال شهرين من العام الحالي 2022 وهما كانون الثاني و شباط 8 الاف و777 منزلا للأجانب وبنسبة ارتفاع بلغت 55.6% عن الفترة نفسها من العام السابق".

وتابع، أن "الايرانيين تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شباط وبعدد 711 منزلا"، وجاء العراق بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 633 منزلاً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ 509 منازل وكازخستان رابعا بعدد 197 منزلا، والمانيا خامسا وبعدد 169 منزلا".

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