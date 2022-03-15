تطور فيروس كورونا يفاجئ الخبراء لهذا السبب

2022/03/15 | 12:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..لأكثر من 30 عاما، درس باحث في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو فيروسات RNA، وهي مجموعة تضم الفيروس المسبب لـ “كوفيد-19”.ومع ذلك، لم يتخيل راؤول أندينو، أبدا أنه سيشهد جائحة بهذا الحجم في حياته.ويقول: “لا يزال من الصعب فهم حجمها وانعكاساتها”.وفي 11 مارس 2020 – قبل عامين بالضبط […]

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