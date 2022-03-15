2022/03/15 | 12:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باستشهاد منتسب أمني وإصابة أثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة في كركوك.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت عجلة تابعة للشرطة الاتحادية الفرقة الخامسة لواء ١٩ ضمن ناحية الرشاد في كركوك، أسفرت عن استشهاد منتسب واصابة أثنين اخرين بجروح مختلفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناسفة تودي بحياة عنصر امني وتصيب 2 آخرين في كركوك ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناسفة تودي بحياة عنصر امني وتصيب 2 آخرين في كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).