هل قصف اربيل له علاقة بالمشهد السياسي؟

2022/03/15 | 12:57 - المصدر: السومرية نيوز

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ما بعد نيران الجارة ايران توقعات تشير الى ان قصف اربيل له علاقة بالمشهد السياسي رغم اهدافه المعلنة ضد اسرائيل

مقرات تابعة لاسرائيل؟ ام للمشهد السياسي علاقة بما حدث قصف اربيل بنيران الجارة ايران على الرغم من اهدافه الواضحة والمعلنة الا انه جاء بتوقيت زمني اثار ردود فعل سياسية عدة بعضها ربط القصف بالاستهداف السياسي لعرقلة تشكيل حكومة مقتدرة وفق الاستحقاق الدستوري.

بعد ساعات من الاجتماع الرباعي لحلحلة الازمة السياسية في الحنانة ..



اربيل تقصف بنيران الجارة ايران وسط سؤال واضح ماعلاقة المشهد السياسي العراقي بالقصف الايراني؟ سؤالٌ جاء بعد تغريدات عدة تستنكر ما حدث ولعل ابرزها تغريدة رئيس الجمهورية برهم صالح الذي اشار فيها الى ان القصف يستهدف الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة.تزامن القصف الايراني بعد ساعات من الاجتماع الرباعي جاء مصادفة لا اكثر ولا علاقة له بالشأن المحلي وتحديدا على المستوى السياسي وما جاء من تغريدات ربطت الحدث الامني بالعملية السياسية يراها مراقبون ردة فعل قد تخلط الاوراق لاسيما بعد توضيح الحرس الثوري الايراني ان القصف استهدف مقرات اسرائيلية تهدد الامن القومي في ايران.

وعلى راس وفد امني رفيع المستوى وصل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى اربيل للوقوف على مجريات الخرق هناك والذي تجاوز وفق الخسائر المادية المعلنة حرمة الاراضي العراقية وسيادة اجوائها.

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