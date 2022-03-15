نساء وطني في يومهن العالمي

2022/03/15 | 12:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعاد حسن الجوهري

نهاية الثلث الاول من آذار يحمل لنصف المعمورة بشائر الاهتمام والتركيز وتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتوالى منشورات وتعليقات التبريك احتفاء بذكرى مهمة يعيشها

العالم.

ومع احتفالات المرأة العراقية ومشاركتها باقي قريناتها في العالم إحياء ذكرى يوم المرأة العالمي سؤال يطرح نفسه بقوة: كيف يكون شكل أمهات ونساء وبنات العراق في هكذا مناسبة مهمة؟ الجواب لا يمكن اختزال كل معاناة المرأة العراقية فيه مهما فسح لنا المقال المجال.

نعم فرغم الفرص التي وفرتها الحقبة الديمقراطية في العراق منذ 2003 للمرأة سياسيا ومنظماتيا وإعلاميا، الا أنني ما زلت أصر على أنها لم تحصل الا على جزء قليل من حقوقها، والذي أعدّه مجحفا بحقهن، لا سيما أن ما أقول يتزامن مع عيد المرأة العالمي والذي لا يتناسب مع حجم معاناتهن كونهن يعِلْن أسرا وصاحبات مسؤولية.

فنصف المجتمع ما زال يعاني قسوة بعض التشريعات السائدة في العراق.

ونصف المجنمع ما زال يقطع رحلة الاسترزاق الشاقة في المصانع والمعامل وبيوت الخدمة وارصفة الشوارع وزوايا الأسواق وغيرها.



والمشكلة تكبر حينما عجزت كل اللجان البرلمانية المعنية بشأن المرأة والأسرة في جميع الدورات السابقة واللاحقة عن إنصافهن وإحقاق

حقوقهن.

والمشكلة أيضا تكمن في عدم تلبية عشرات منظمات المجتمع المدني عن أداء هذا الدور كون العديد من تلك المنظمات دخلن تحت عباءة الأحزاب السياسية وابتعدن عن أداء المهام المطلوبة.

وفق ما طرحت اي رؤية وطنية علمية حريصة قادرة على انتشال المرأة من العنف الأسري والمجتمعي وينقذها من شبح شظف الحياة، باعتبار ان قضيتهن أصبحت قضية رأي عام يحث أصحاب القرار على إنصاف أبناء الوطن وتأمين متطلبات عيشهم

بكرامة.

لكن هناك ورغم كل التخندقات السياسية والحزبية وضبابية المشهد ما بعد الانتخابات النيابية الاخيرة تبقى بارقة أمل فرضت نفسها بقوة، تتمثل بقفزة نوعية في عدد النساء البرلمانيات اللاتي اقتحمن المجلس التشريعي بواقع 97 برلمانية باستحقاق وجدارة بعيدا عن منة نظام {الكوتا}، ما يدل على أن نساء العراق قررن تجاوز نفق العتمة والانطلاق صوب بصيص الامل في نهايته.

ختاما لا يسعني إلا أن اقول للعراقية المثابرة المضحية والحريصة على بلدها ومجتمعها واسرتها:

كل عام والمرأة رمز الحياة، فهي مثال للصبر والأم والأخت والزوجة والابنة المثالية، كل يوم وأنت القوة والطموح، كل يوم وانتِ الضوء والطريق، كل يوم وأنت الأمل والنجاح، كل يوم وانتِ المعلمة والرسولة، كل يوم وأنت الخير والحب، كل يوم وأنت الوطن والمجتمع، كل عام وأنت أجمل.

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