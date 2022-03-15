روسيا تحد من صادرات الحبوب إلى 4 دول

2022/03/15 | 13:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا، الثلاثاء، عن فرض قيود على صادرات الحبوب إلى 4 دول كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي السابق، من أجل "تجنب الشح" وارتفاع الأسعار، وفقا لفرانس برس.

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