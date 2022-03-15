ديالى تقرر انهاء” ظاهرة” تسببت في فواجع انسانية

2022/03/15 | 13:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الثلاثاء، عن قرار رسمي بانهاء ظاهرة تسببت في فواجع انسانية في بعقوبة مركز المحافظة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان “التفحيط من قبل سائقي الدراجات النارية او المركبات شكلت ظاهرة سلبية برزت في […]

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