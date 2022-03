مجموعة قصصية جديدة للمغترب ميثم سلمان

2022/03/15 | 13:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع صدرت عن منشورات المتوسط -إيطاليا، مجموعة قصصية جديدة للكاتب العراقي، المقيم في كندا، ميثم سلمان، حملت عنوان "روميو العراقي".وصدرت المجموعة القصصية في 96 صفحة من القطع الوسط، ضمن سلسلة "براءات"، التي تصدرها الدار بشأن الشعر، والقصة القصيرة، والنصوص، واحتفاءً بهذه الأجناس الأدبية.واتخذت المجموعة المتكونة من ستّ قصصٍ، العراق مسرحاً لتفاصيلها الواقعية، حيث كتب ميثم سلمان قصصاً بين الحياة والموت كالحبال متشابكة ولا نملك إلا أن نتمسَّك بها.وميثم سلمان، هو كاتبٌ عراقيّ ولد عام 1970 وتخرّج من كلية الآداب/ جامعة بغداد عام 1994، ويعيش في كندا منذ 1998.صدرت له: رواية بعنوان "قشور بحجم وطن" عام 2010، ومجموعة قصصية بعنوان "دراهم الخلافة" عام 2012.وساهمَ مع كتاب وفنانين مقيمين في مدينة إدمنتون بإنجاز كتاب (Home: Stories Connecting us all)الذي صدر بنسخة إلكترونية عام 2018، وكذلك كتاب (Beyond the food court: An Anthology of Literary Cuisines) الذي صدر في كندا عن دار (Labertino Press) عام 2020.وفاز عام 2013 بمنحة التفرغ للكتابة من قبل مركز الفنون في مدينة إدمنتون، ونشر الكثير من النصوص والمقالات النقدية والسياسية في الصحف والمجلات والمواقع العربية والكندية، وهو عضو في اتحاد كتاب ولاية ألبرتا وجماعة (Writters Boyed Borders).

