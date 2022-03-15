فضيحة جديدة تلاحق شركة كردية ودعوات للتحقق من علاقتها مع “إسرائيل”

2022/03/15 | 13:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، الحكومة الى الكشف عن تفاصيل التعاون بين شركة كردية مستثمرة في حقول نفط الجنوب مع الكيان الصهيوني، مبينا ان تلك الشركات متهمة بتهريب النفط عبر شمال العراق لاسرائيل.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المواقع […]

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