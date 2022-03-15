شاهد بالفيديو.. يوميات المواطن العراقي - غلاء وقلّة وفقر! والوضع يتأزم كل يوم أكثر من يوم

2022/03/15 | 13:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 85yTZbfFPpo

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