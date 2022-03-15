الحشد يعلن اعتقال

2022/03/15 | 13:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن اعتقال

"داعشي" غربي بغداد كان أحد المسؤولين

والمخططين لإعدام مصطفى العذاري.

وقال الحشد في بيان، إن "المديرية

العامة للأمن (دائرة التحقيقات) في هيئة

الحشد الشعبي تمكنت،

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