2022/03/15 | 13:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من المكتبالاعلامي لاية الله

السيد محمد تقى المدرسي مقر وكالة نون

الخبرية والاطلاع على واقع العمل

الاعلامي في الوكالة

وقد قدم الوفد الذي يراسه الاعلامي

فراس الخفاجي شكره لكادر الوكالة

ولرئيس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من مكتب السيد المدرسي يزور مقر وكالة نون الخبرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من مكتب السيد المدرسي يزور مقر وكالة نون الخبرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).