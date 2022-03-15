الأمن الوطني في الديوانية يلقي القبض على منتحل صفة طبيب

2022/03/15 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الديوانية ،اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على منتحل صفة طبيب جلدية يمارس عمله في عيادته بشهادات مزورة.

وذكر بيان للخلية “تكثيفاً للجهد الاستخباري الميداني في متابعة مراكز التجميل والعيادات الطبية وبعد استحصال الأوامر القضائية استطاعت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الديوانية ،اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على منتحل صفة طبيب جلدية يمارس عمله في عيادته بشهادات مزورة.

هذا ودونت أقوال المتهم أصولياً وأحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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