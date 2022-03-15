العبادي والبارزاني: الاعتداء على أربيل مرفوض وسيادة العراق واحدة لا تتجزأ

2022/03/15 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني الأوضاع السياسية والاعتداءات الأخيرة التي طالت أربيل.

وذكر المكتب الاعلامي للعبادي في بيان أنّ الأخير أجرى اتصالا هاتفيا مع مسعود البارزاني ناقشا خلاله الأوضاع الحالية والانسداد السياسي وما تعرضت له أربيل من اعتداء مرفوض بالمطلق.

وأكد العبادي أن سيادة العراق واحدة لا تتجزأ، وان العراقيين ملتزمون بحسن الجيرة وعدم السماح باستخدام اراضي البلد للاعتداء على دول الجوار، حسب ما أقره الدستور العراقي.

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