2022/03/15 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل التغيير: انفجار 5 عبوات ناسفة على رتل دعم لوجستي جنوب غربي البصرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل التغيير: انفجار 5 عبوات ناسفة على رتل دعم لوجستي جنوب غربي البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل التغيير: انفجار 5 عبوات ناسفة على رتل دعم لوجستي جنوب غربي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).