التشكيل المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد في دوري الابطال

2022/03/15 | 13:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يواجه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء، مع خصمه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في بطولة دوري أبطال أوروبا.ويحتضن ملعب الأولد ترافورد مباراة الفريقين والتي تأتي في إطار منافسات إياب دور الـ16 من البطولة الأوروبية.وفيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا، خط الدفاع: وان بيساكا، ماجواير، فاران، […]

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