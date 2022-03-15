الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإيرانية - التركية العراقية غير المعلنة - احمد موكرياني

2022/03/15 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_موكرياني لم يتعظ الحكام القتلة من نتائج الحربين العالمية الأولى والثانية والمآسي التي تبعتها ونعاني منها الى اليوم بعد مرور أكثر من قرن على بدأها.



لقد نجى جورج بوش الأب في الحرب العالمية الثانية دون رفاقه من الطيارين الذين هاجموا موقعا في يابان بعد اسقاط طائرته وانقاذه من قبل غواصة أمريكية كانت تبحر في المنطقة، واخذ يسأل نفسه طوال حياته لماذا نجى لوحده دون رفاقه من الطيارين؟لم يتعظ جورج بوش الاب من ......





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