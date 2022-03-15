كوندورسيه - خاتمة فلاسفة التنوير - محمد زكريا توفيق

2022/03/15 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق ظهر كوندورسيه في العصر الذي أنجب فولتير و"توماس بين" وروسو وديدرو.



وبالرغم من أن شهرته لا تبلغ شهرة هؤلاء، إلا أن كوندورسيه كان يمثل بصدق وأمانة عصر الأنوار الأوروبية.كتابه، "نشرة تمهيدية لجدول تاريخي بمراحل تقدم العقل البشري"، يعتبر "الماجنا كارتا" للديموقراطية الحديثة، أي الوثيقة العظمى.



هذا الرجل، هو الذي كرس حياته لمبادئ حرية التعبير، والمطالبة بحكومات دستورية، وبالتسامح الديني، وحرية ......





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