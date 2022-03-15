2022/03/15 | 13:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المحلية في مدينة "دنيبرو" شرق أوكرانيا عن تسجيل "دمار هائل" بالمطار، بعد قصف روسي ليل الاثنين الثلاثاء.

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