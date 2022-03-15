برلمانية تحذر من سرقة جهودهم: يمثل حنث باليمين

2022/03/15 | 13:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذّرت النائبة عالية نصيف اليوم الثلاثاء، من شيوع ظاهرة سرقة جهود النواب عند تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع في الدوائر الانتخابية التي اوصلتهم إلى قبة البرلمان.وقالت نصيف في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه ” تابعنا ومع شديد الأسف شيوع ظاهرة سرقة جهودنا وأعمالنا ومشاريعنا الخدمية من قبل نواب اخرين لاسيما في الدائرة الحادية […]

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