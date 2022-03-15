لجنة تقصي الحقائق تجتمع مع وزير داخلية كردستان حول القصف الصاروخي في أربيل

2022/03/15 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اجتمعت لجنة تقصي الحقائق النيابية المُكلفة بالتحقيق في حادثة استهداف أربيل، اليوم الثلاثاء، مع وزير داخلية الإقليم ريبير احمد.

وقال بيان للجنة تلقته (بغداد اليوم)، ان "اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي عقدت اجتماعاً مع وزير داخلية اقليم كردستان السيد ريبير احمد خالد والكادر المتقدم في الوزارة".

وأضاف، ان "الاجتماع ناقش حيثيات وطبيعة الاستهداف والاستماع لكل التفاصيل والحقائق المتعلقة فيه".

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