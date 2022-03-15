لاجئة أوكرانية: نحن هنا لنبقى.. وسنفوز قريبًا

2022/03/15 | 13:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- CNN تتحدث إلى اللاجئة ألكسندرا فويتنكو البالغة من العمر 27 عامًا والتي سافرت إلى بولندا مع والدتها المصابة بالسرطان.أخبرت ألكسندرا، إد لافينديرا من CNN أنها تخطط للعودة إلى أوكرانيا، حيث يوجد زوجها في كييف.

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