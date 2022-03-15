فايزر: معظم متلقي لقاحنا سيحتاجون إلى جرعة رابعة لحمايتهم من العدوى

2022/03/15 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس شركة فايزر ألبرت بورلا، أن معظم متلقي لقاح فايزر سيحتاجون إلى جرعة رابعة من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد لحمايتهم من العدوى.

واعترف بورلا بأن نظام الجرعتين الأوليتين ومعه الجرعة الداعمة، غير قادر على الحماية من المتغيرات، مؤكداً أن مفعولهم يتضاءل بسرعة كبيرة، ما يجعل الجرعات الداعمة ضرورية،

وتابع أن المتغيرات في الوقت الحالي، تؤكد أن ثلاث جرعات كافية، لكنها لا تدوم طويلاً، ولا تحمي من دخول المستشفيات في حال الإصابة أو الوفاة،

وأعلن أن فايزر باتت تعمل هذه الأيام، ومعها شركات أخرى على تطوير لقاح يحمي من أي متغيرات مستقبلية، وتدوم فعاليته عاماً على الأقل.

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