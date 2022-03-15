جهاز مكافحة الإرهاب يحبط مخططا لداعش لتنفيذ عمليات انتحارية في رمضان

2022/03/15 | 13:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، عن احباط مخطط لعصابات داعش لتنفيذ عمليات انتحارية في شهر رمضان.

وذكر بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بتكثيف العمل الأمني، وبكمين إستخباري نوعي، أحبط جهاز مُكافحة الإرهاب بالتنسيق مع جهاز اسايش كردستان - مديرية الاسايش العامة -السليمانية مساعي عصابات داعـش الإرهابية في التهيؤ لتنفيذ عملية إرهابية انتحارية خلال شهر رمضان".

واشار الى أنه "تم القاء القبض على انتحاريين اثنين عراقيين بالأضافة للناقل عراقي الجنسية داخل مُحافظة كركوك"، مبيناً أن "عملية القاء القبض تمت من خلال تنفيذ عمليات رصد ومتابعة من الحدود والى موقع التسليم في كركوك .

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