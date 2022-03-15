شاهد بالفيديو.. الشــاب العــراقي بين فكي وزارة التخطيط..مشكلات وحلول يجيب عنها مواطن عراقي

2022/03/15 | 13:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZarwrsGevpM

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