4 محترفين يلتحقون بالوطني

2022/03/15 | 13:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

من المؤمل أن يلتحق اليوم الثلاثاء أربعة لاعبين محترفين بصفوف منتخبنا الوطني الذي يواصل معسكره الداخلي في العاصمة بغداد تحضيراً للقاء زامبيا الودي يوم الجمعة المقبل.



ويشكل التحاق الرباعي بشار رسن وأيمن حسين وأمجد عطوان ومسطفى ناظم خبراً إيجابيا للمدرب عبد الغني شهد الباحث عن اختيار التوليفة الأفضل التي تكون قارة على اجتياز حاجزي الإمارات وسوريا بحثاً عن خطف بطاقة الملحق الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر العام الحالي 2022.

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