اليوم.. مباراتان في دوري السلة الممتاز

2022/03/15 | 13:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: احسان المرسومي

تحتضن قاعة الشعب ببغداد اليوم الثلاثاء مباراتين ضمن الدور السادس للمرحلة الثانية من دوري كرة السلة الممتاز، بينما حدد اتحاد اللعبة خلال اجتماعه الأخير موعد انطلاق منافسات الدرجتين الأولى والثانية .

ويلعب في الثالثة من عصر اليوم الحشد الشعبي مع زاخو تليها لقاء يجمع الكهرباء مع الحلة، ويامل الحشد في تخطي منافسه زاخو ليواصل رحلته نحو المربع الذهبي، على الرغم من قوة فريق زاخو الذي يقدم لاعبوه مستوى مميزاً لاسيما مع فرق المقدمة، من جهته يطمح الحلة الذي حقق في مناسبات سابقة مفاجآت عدة خلال المنافسات من تخطي الكهرباء وهو يعلم أن هذه المباراة ستكون صعبة نظراً لأن الكهرباء يلعب في بغداد بعيداً عن مناصري الفريق المنافس .

وكان فريق النفط متصدر الترتيب قد تغلب على نفط البصرة بنتيجة 77 / 64 نقطة ، ، كما تغلب الشرطة على غاز الشمال 105 / 85، وفي نتائج دوري الشباب فاز الحلة على نفط البصرة 66 / 57 نقطة، ودجلة الجامعة على التضامن بفارق نقطة واحدة 70 / 69 ، والشرطة على غاز الشمال 95 / 56 ، والنفط على نفط البصرة 66 / 54 .

من جهة أخرى عقد اتحاد اللعبة اجتماعاً مع ممثلي أندية الدرجتين الأولى والثانية، تمخض عنه تحديد الأسبوع الأخير من آذار الحالي موعداً لانطلاق منافسات دوري الدرجة الثانية، بينما سيكون موعد بدء دوري الدرجة الأولى بعد نهاية شهر رمضان الكريم .

ويضم دوري الدرجة الأولى 13 نادياً هي: إمام المتقين والحي والنعمانية والقوة الجوية والشهداء والجرحى والوحدة والحبانية وعنة والفوسفات وعمال نينوى وسامراء والناصرية وقلعة سكر .



بينما يضم دوري الدرجة الثانية 15 نادياً هي الحمزة الشرقي والهاشمية والروضتين والكفل والمشاهدة والصليخ والعمال والصمود وجزيرة الخالدية وهيت والمستقبل وسولاف والفرات والشطرة

والرفاعي.

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