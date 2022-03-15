الزاملي: لا يوجد أي تقصير أمني في المناطق المشتركة وسيتم ملء الفراغات

2022/03/15 | 13:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد لنائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي تقصير أمني في المناطق المشتركة.وقال الزاملي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية في الإقليم ريبر أحمد تابعته وكالة ايرث نيوز، انه “لا يوجد أي تقصير أمني في المناطق المشتركة”، مؤكداً انه “سيتم ملء الفراغات الأمنية في المناطق المشتركة”.[…]

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